A inizio 2026 le gare per le concessioni demaniali sulla costa di Bari | Si comincerà dai lidi

All'inizio del 2026, il Comune di Bari avvierà le gare per le concessioni demaniali sulla sua costa, con un primo bando previsto per i lidi. Questa iniziativa riguarda l'assegnazione di alcune delle 67 concessioni marittime attualmente in vigore, segnando un passaggio importante nella gestione e valorizzazione delle aree balneari cittadine.

I primi giorni del 2026 dovrebbero portare, salvo sorprese, al primo bando del Comune di Bari per l'assegnazione di una parte delle 67 concessioni demaniali marittime che riguardano la costa del capoluogo pugliese. Un provvedimento atteso da tempo e che consentirà di rispettare i tempi della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dal 2026 la Formula 1 sarà falsata? Ecco le nuove regole segrete!

Video Dal 2026 la Formula 1 sarà falsata? Ecco le nuove regole segrete! Video Dal 2026 la Formula 1 sarà falsata? Ecco le nuove regole segrete!

Cerca Video Caricamento del Video...

COPPA TITANO Alle 20:45 di mercoledì il fischio di inizio delle gare di ritorno dei quarti di Coppa Titano. La sfida di Dogana è quella più in bilico dopo i risultati della gara di andata. - facebook.com Vai su Facebook

Concessioni, sì alle gare dei Comuni anche senza indennizzi. I balneari: no all’anarchia - La decisione deriva dalla recente ordinanza del Consiglio di Stato sui bandi pubblicati dal comune ... Scrive quotidianodipuglia.it

L’Antitrust ha detto che è urgente organizzare le gare per le concessioni idroelettriche - Il segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) Guido Stazi ha invitato il parlamento a inserire nel disegno di legge sulla concorrenza ... Riporta ilpost.it