Eccesso di velocità e fuga in auto | incidente sulla Romea causa code prolungate nel tardo pomeriggio

Alle 17.30 di martedì 3 febbraio, sulla Romea, la strada che collega Mira al Veneto, un incidente ha causato code interminabili. Un'auto ha imboccato la corsia a grande velocità, poi ha tentato di scappare, provocando un inseguimento che ha rallentato tutto il traffico nel tardo pomeriggio. La polizia ha messo in sicurezza la zona, ma il traffico è rimasto congestionato per ore.

Alle 17.30 di martedì 3 febbraio, la Romea, quella strada che da Mira porta verso il cuore del Veneto, si è trasformata in un teatro di emergenza. Un’auto, di cui si ignora ancora il modello e il colore, ha perso il controllo in un tratto curvilineo vicino al paese di Giare, schiantandosi contro il manto stradale e finendo nel fossato a lato della corsia. L’impatto è stato violento: una delle tre persone a bordo è stata scagliata fuori dal veicolo, precipitando sull’asfalto con un tonfo secco che ha fatto sobbalzare chi passava in quel momento. L’elicottero del Suem 118, partito da Treviso, è stato subito in allarme, scendendo in picchiata sopra la zona con le luci lampeggianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Mussomeli un'auto ha perso il controllo e si è cappottata.

