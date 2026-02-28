Attacco Usa-Israele sull' Iran | confermata l' uccisione di Khamenei morti anche il genero e la nuora Netanyahu | Il regime non deve più esistere guerra porterà a vera pace

Oggi in Medio Oriente si è scatenata una giornata di scontri tra Stati Uniti, Israele e Iran. Le due nazioni hanno condotto un’operazione militare congiunta, colpendo siti strategici e figure di spicco a Teheran e in altre località. Tra le vittime ci sono il leader iraniano e alcuni membri della sua famiglia. Il premier israeliano ha dichiarato che il regime iraniano non deve più esistere, affermando che la guerra porterà alla vera pace.

È una giornata di guerra aperta in Medio Oriente. Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione congiunta contro l’Iran, colpendo siti militari e vertici politici e religiosi a Teheran e in altre città. Un funzionario israeliano citato sia da Channel 12 che da Sky News Arabia ha confermato l'uccisione di Khamenei e il recupero del suo corpo da sotto le macerie del suo compound a Teheran. In un'intervista telefonica a Axios Donald Trump ha affermato di avere diverse "vie d'uscita" dall'Operazione Epic Fury, la campagna militare lanciata contro l'Iran. "Posso andare avanti e prendere il controllo dell'intera... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

