Ucraina Sabotare il negoziato preparare la grande guerra in Europa

Il finanziamento di 90 miliardi della Ue per l'Ucraina segnala che la guerra deve proseguire. E probabilmente continuerà, dal momento che i leader Ue hanno carte per sabotare le trattative: basta inserire nel piano di pace di Trump condizioni che la Russia ritiene inaccettabili e il gioco è fatto. D'altronde le condizioni di Mosca sono note da anni. Le trattative salterebbero senza mettersi contro l'America, in attesa che oltreoceano accada qualcosa che riporti gli States a riabbracciare la guerra per procura contro Mosca. Tante le opzioni per un riposizionamento Usa, a iniziare da un esito delle midterm che riporti in auge un Congresso pro-guerra; oppure che accada l'imponderabile.

