Piacere e generazioni | come cambia il rapporto con la clitoride a 20 30 e 50 anni

Una ricerca condotta in Italia in collaborazione tra LELO e AstraRicerche ha svelato che l’80% delle persone considera la stimolazione clitoridea come determinante per l’orgasmo, mentre il 68% pensa che sia necessaria una connessione emotiva. Questo dato ribalta una narrazione romantica lunga secoli e si allinea a una visione più reale e diretta del piacere femminile. Se oggi si parla apertamente di clitoride (come hanno confermato il 62% degli italiani, che dichiarano che sia più facile farlo rispetto al passato), non significa che tutte le generazioni vivano questo aspetto allo stesso modo: i l modo in cui nominiamo, esploriamo e rivendichiamo il piacere cambia con l’età, con l’educazione ricevuta, con il linguaggio a cui siamo state esposte. 🔗 Leggi su Dilei.it

