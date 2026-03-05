Comunicato Stampa | Istituzione ambulatori che assistano persone che lamentano effetti avversi post vaccinazione

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, i consiglieri regionali Riccardo Szumski e Davide Lovat hanno annunciato l’istituzione di ambulatori dedicati a chi segnala effetti avversi dopo la vaccinazione. La proposta riguarda la creazione di strutture specifiche per assistere le persone che manifestano problemi legati alla vaccinazione. La mozione è stata presentata ufficialmente durante l’incontro.

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, i consiglieri regionali Riccardo Szumski e Davide Lovat (Resistere Veneto) hanno presentato la Mozione n. 4, depositata dal Gruppo in data 8 gennaio 2026, ‘Istituzione di ambulatori del Servizio Sanitario Nazionale dedicati al censimento, alla diagnosi, alla verifica e all'accompagnamento delle persone che lamentano effetti avversi post vaccinazione anti-Covid-19'. “Tengo a chiarire una cosa – ha aggiunto Lovat - Qui non c'è nessun ‘No Vax', nessuno antiscientifico. Ma ci sono persone che il vaccino lo hanno fatto e noi chiediamo solo che ci sia un approccio scientifico e medico nei confronti di questi cittadini che si sono fidati e che, purtroppo, sono stati sfortunati e che ora stanno vivendo male. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Soldato cieco post vaccino Covid, il racconto dell'avv Ottaviano sugli effetti avversi di Remo Esposto dopo inoculazione - VIDEOCon la prima dose ha subito disturbi neurologici, con la seconda dose una trombosi dei seni cavernosi con neuropatia ottica bilaterale e quindi...

