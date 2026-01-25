Nella conferenza stampa post partita tra Juve e Napoli, l’allenatore Spalletti ha commentato le prestazioni delle sue squadre e ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento serio. Ha inoltre elogiato Yildiz, definendolo “un extraterrestre”, e ha ribadito la necessità di dimostrare ai tifosi la professionalità del gruppo, distinguendosi da comportamenti poco consoni. Di seguito le dichiarazioni complete di Spalletti dopo la 22ª giornata di Serie A 202526

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Juve Napoli: le sue dichiarazioni dopo il match della 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. QUANTE VOLTE HA RIVISTO NAPOLI JUVE – «Sì che l’ho rivista, le analisi per preparare la partita se si fanno noi stessi ci sono doppie cose da prendere. Quelle che han fatto loro e quelle che abbiamo fatto noi». QUANTO HA FATTO BENE LA VITTORIA COL BENFICA – «Secondo me ci ha fatto meglio dal punto di vista di reazione e di prendere consapevolezza, convinzione del nostro comportamento, ci dan di più le sconfitte, perché ti danno un dolore forte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Spalletti post Juve Napoli: «Yildiz è un extraterrestre. Dobbiamo dimostrare ai tifosi che hanno a che fare con persone serie e non con bambocci viziati»

