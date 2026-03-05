Comunicare per costruire il futuro | ecco l’enciclopedia del business contemporaneo

In un’epoca di costante connessione, dove tutti hanno la possibilità di comunicare, si presenta un’opera che mira a ridefinire il ruolo della comunicazione nel settore aziendale. L’enciclopedia del business contemporaneo raccoglie strumenti e strategie utilizzati da professionisti e aziende per comunicare in modo più efficace e mirato, offrendo un punto di riferimento pratico per chi opera nel mondo degli affari.

In un tempo dominato dall'iperconnessione, dove ogni individuo può parlare ma pochi riescono davvero a farsi ascoltare, nasce un'opera che prova a ridefinire il senso stesso della comunicazione nel mondo dell'impresa. Si intitola "Self made man" ed è un progetto editoriale imponente, articolato in due volumi — Il Metodo (507 pagine) e La Visione (573 pagine) — firmato dal giornalista e conduttore televisivo Claudio Dominech. Più che un semplice manuale, l'opera si presenta come una piccola grande enciclopedia del business contemporaneo, nella quale la comunicazione diventa il vero filo rosso che lega ogni dimensione dell'attività imprenditoriale.