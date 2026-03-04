Costruire insieme il futuro ’Prata Plus’ si parte Ecco la strategia comune

È stato avviato un progetto chiamato 'Prata Plus' con l'obiettivo di sviluppare la frazione di Prata a Massa Marittima. Il piano prevede uno studio di analisi e indirizzo strategico, finanziato con i fondi provenienti dalla geotermia. La collaborazione coinvolge diverse parti, pronte a lavorare insieme per definire il futuro della zona.

MASSA MARITTIMA Uno studio di analisi e indirizzo strategico per la frazione di Prata, finanziato con i fondi derivanti dalla geotermia. Lo ha commissionato all’Università di Pisa l’Amministrazione comunale. Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro con il consiglio di frazione, durante il quale l’Amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente l’avvio del progetto e illustrato gli obiettivi del piano. ’Prata Plus’ si configura come uno strumento di analisi e indirizzo, finalizzato alla costruzione di un quadro di riferimento per le politiche di rigenerazione urbana e di sviluppo locale della frazione, di supporto alle decisioni pubbliche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

