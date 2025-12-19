Il futuro del lavoro | i trend da seguire secondo 24Ore Business School

Il mercato del lavoro si prepara a vivere importanti trasformazioni nel 2026, con trend emergenti che plasmeranno il futuro professionale. Secondo l’analisi di 24Ore Business School Milano, sono in arrivo sfide e opportunità che richiedono attenzione e adattamento per rimanere competitivi in un contesto in continua evoluzione.

Milano, 19 dicembre 2025 – La recente analisi di 24Ore Business School ha riconosciuto una certa tensione strutturale del mercato del lavoro in vista del 2026. La digital business school del Gruppo Digit'ed ha individuato, a questo proposito, tre future strade possibili da percorrere per il mondo professionale, riflettendo inoltre su come fattori quali la mancanza di lavoratori qualificati, l'alta inattività e il disallineamento tra competenze e ruoli stiano inducendo le aziende a ridisegnare le proprie priorità. Tutto ciò ha portato anche ad un cambio di metodologie nelle politiche di gestione delle risorse umane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Mercato del lavoro, tra talent shortage e inattività, per le aziende è tempo di passare dalla retention alla prevention; Tutto ciò che sappiamo su trend lavoro 2026.

