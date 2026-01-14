L’esempio di ArteBianca | Basi solide per crescere

ArteBianca, dal 1969, rappresenta un punto di riferimento nel settore del pane e dei prodotti da forno senza crosta. La nostra lunga esperienza ci ha permesso di sviluppare una competenza riconosciuta, offrendo soluzioni di qualità per clienti e professionisti. Con un impegno costante, continuiamo a innovare mantenendo salde le tradizioni, garantendo affidabilità e eccellenza ad ogni prodotto.

Dal 1969 ArteBianca è sinonimo di pane senza crosta e di una specializzazione che nel tempo si è trasformata in leadership di mercato. Alla guida del gruppo c'è Massimiliano Anzanello, ceo, che racconta l'evoluzione di un brand "capace di coniugare tradizione industriale e innovazione di prodotto" soffermandosi sulle novità che saranno presentate a Marca, a partire dalla nuova gamma con olio extravergine di oliva. Anzanello, l'azienda che guida ha rivoluzionato il modo di utilizzare il pane senza crosta. "ArteBianca produce pane senza crosta dal 1969. Nel 2010 ha lanciato sul mercato il Pan Piuma, un morbido pane senza crosta, in confezione richiudibile.

