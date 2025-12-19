Morterone conferma il primato | 32 abitanti è ancora il comune più piccolo d' Italia
Morterone, il borgo incantato della Valsassina, conferma il suo primato: con soli 32 abitanti, resta il comune più piccolo d’Italia anche nel 2024. Un gioiello nascosto tra le montagne, simbolo di autenticità e tranquillità, che continua a sorprendere per la sua unicità e fascino senza tempo.
Morterone non si smentisce. Il piccolo comune della Valsassina, incastonato ai piedi del Resegone, mantiene anche nel 2024 il primato di località meno popolata d'Italia. Secondo i dati del censimento pubblicati in questi giorni dall'Istat, il borgo in provincia di Lecco conta appena 32 residenti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Una frana crolla sulla Sp63 a Morterone: il paese più piccolo d'Italia è isolato
