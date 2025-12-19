Morterone conferma il primato | 32 abitanti è ancora il comune più piccolo d' Italia

Morterone, il borgo incantato della Valsassina, conferma il suo primato: con soli 32 abitanti, resta il comune più piccolo d’Italia anche nel 2024. Un gioiello nascosto tra le montagne, simbolo di autenticità e tranquillità, che continua a sorprendere per la sua unicità e fascino senza tempo.

Morterone non si smentisce. Il piccolo comune della Valsassina, incastonato ai piedi del Resegone, mantiene anche nel 2024 il primato di località meno popolata d'Italia. Secondo i dati del censimento pubblicati in questi giorni dall'Istat, il borgo in provincia di Lecco conta appena 32 residenti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Solo 32 abitanti: il piccolo borgo lecchese che batte tutti i record (e resiste allo spopolamento); Italia sempre più anziana e meno popolosa, il Censimento Istat 2024 descrive un Paese che cambia.

