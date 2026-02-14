Summit nel centrosinistra | il ' Campo Largo' già al lavoro per il post Matacena

Il Partito Democratico di Aversa ha ospitato il primo incontro ufficiale del tavolo di centrosinistra, deciso per preparare il terreno alle prossime elezioni comunali. Durante l’appuntamento, i rappresentanti dei vari partiti hanno discusso i primi passi per rafforzare il 'Campo Largo' e definire una strategia comune, con un focus particolare sulla candidatura di Matacena. I partecipanti hanno già cominciato a mettere a punto proposte concrete e a confrontarsi su come unire le forze per affrontare le sfide future.

Si è tenuto presso la sede del Partito Democratico di Aversa il primo incontro ufficiale del tavolo di centrosinistra, convocato con l'obiettivo di avviare un percorso politico e programmatico condiviso in vista delle prossime sfide amministrative. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti di Pd, M5S, Avs, Psi, La Politica che serve e Casa Riformista, insieme al consigliere regionale del Pd Marco Villano. Nel corso della riunione sono state poste le basi per un lavoro comune che parta innanzitutto dalla politica e da una chiara idea di città, elementi che oggi vengono ritenuti "assenti" nell'azione dell'attuale amministrazione Matacena.