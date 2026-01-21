Software per entrare nei computer dei magistrati Report | Sapevano in anteprima intercettazioni e arresti

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente inchiesta di Report ha rivelato che dal 2019, il Dipartimento tecnologico del Ministero della Giustizia ha installato su circa 40.000 computer di Procure e Tribunali un software in grado di monitorare le attività senza autorizzazione. Questa scoperta solleva importanti questioni sulla privacy e sulla trasparenza nel sistema giudiziario, evidenziando come alcune tecnologie siano state impiegate in modo non ufficiale.

La nuova inchiesta di Report ha svelato che dal 2019 i tecnici del Dipartimento tecnologico del Ministero della Giustizia hanno installato su 40mila pc di Procure e Tribunali un software in grado di spiare tutti i computer (e quindi prevedere sentenze e intercettazioni) senza richiedere l'autorizzazione dei magistrati. Ecco le anticipazioni dell'inchiesta spiegate a Fanpage.it da uno dei due autori.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

«Software spia nei pc dei magistrati», l’ultima denuncia di Report: «Il ministero fu avvertito: Palazzo Chigi silenziò il problema»Recenti inchieste hanno rivelato l’installazione di un software spia sui circa 40.

Un software spia nei pc di tutti i tribunali: consente di monitorare i magistrati a loro insaputa. Nordio nega, ma Report lo smentisceRecentemente è emerso che un software spia potrebbe essere utilizzato nei tribunali italiani, permettendo di monitorare i magistrati senza il loro consenso.

