Software per entrare nei computer dei magistrati Report | Sapevano in anteprima intercettazioni e arresti

Una recente inchiesta di Report ha rivelato che dal 2019, il Dipartimento tecnologico del Ministero della Giustizia ha installato su circa 40.000 computer di Procure e Tribunali un software in grado di monitorare le attività senza autorizzazione. Questa scoperta solleva importanti questioni sulla privacy e sulla trasparenza nel sistema giudiziario, evidenziando come alcune tecnologie siano state impiegate in modo non ufficiale.

La nuova inchiesta di Report ha svelato che dal 2019 i tecnici del Dipartimento tecnologico del Ministero della Giustizia hanno installato su 40mila pc di Procure e Tribunali un software in grado di spiare tutti i computer (e quindi prevedere sentenze e intercettazioni) senza richiedere l'autorizzazione dei magistrati. Un software spia nei pc di tutti i tribunali: consente di monitorare i magistrati a loro insaputa. Nordio nega, ma Report lo smentisce. Recentemente è emerso che un software spia potrebbe essere utilizzato nei tribunali italiani, permettendo di monitorare i magistrati senza il loro consenso. Le anticipazioni dell'inchiesta di Report sono gravissime per la qualità della democrazia nel nostro Paese. Scoprire l'esistenza di un software voluto da Palazzo Chigi capace di entrare da remoto nei computer dei magistrati allarma chiunque abbia a cuore lo stato di diritto.

