Nicola recrimina dopo Cremonese Cagliari | A volte siamo ingenui loro sapevano come intimorirci Ma meritavamo la vittoria
Dopo il pareggio tra Cremonese e Cagliari, l’allenatore Nicola ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando alcune ingenuità e la capacità dell’avversario di sfruttarle. Ha comunque espresso soddisfazione per l’impegno dei suoi e ritenuto che i suoi giocatori meritassero la vittoria. Le dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN, analizzando gli aspetti della partita e le aree di miglioramento.
Nicola, allenatore Cremonese, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni Intervistato da DAZN dopo Cremonese Cagliari, Davide Nicola ha parlato così dopo il pareggio per 2-2. PAREGGIO – «Avevamo davanti una squadra tosta, che conosco bene. Abbiamo fatto la partita che sapevamo di poter fare. Questa è una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Cremonese, Nicola: «Siamo soddisfatti di quanto fatto fino ad ora. Ma siamo ancora al primo step. Su Vardy devo dire una cosa»
Leggi anche: La Cremonese è sconfitta a Torino ma recrimina per un rigore negato nel finale
Nicola nel pre partita: «Sono stato molto bene a Cagliari, ma oggi voglio vincere!» - Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato nel pre partita del match della 19a giornata contro il Cagliari di Fabio Pisacane Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato nel pre pa ... cagliarinews24.com
Nicola ritrova il Cagliari. Cremonese, ora lo scatto - Il tecnico che l’anno scorso ha portato i sardi alla salvezza cerca la svolta. ilgiorno.it
Diretta/ Cremonese Cagliari (risultato finale 2-2): l’ha pareggiata Trepy! (Serie A, 8 gennaio 2026) - Analisi della diretta Cremonese Cagliari, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net
CAMPIONATO SAMMARINESE Entrambi gli allenatori sono contenti per quanto visto in campo, in una situazione di emergenza, ma quello gialloverde recrimina per una decisione arbitrale sullo 0-0. Le interviste di Nicola Petricca a Andy Selva e Stefano Ceci. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.