Nicola recrimina dopo Cremonese Cagliari | A volte siamo ingenui loro sapevano come intimorirci Ma meritavamo la vittoria

Dopo il pareggio tra Cremonese e Cagliari, l’allenatore Nicola ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando alcune ingenuità e la capacità dell’avversario di sfruttarle. Ha comunque espresso soddisfazione per l’impegno dei suoi e ritenuto che i suoi giocatori meritassero la vittoria. Le dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN, analizzando gli aspetti della partita e le aree di miglioramento.

Nicola ritrova il Cagliari. Cremonese, ora lo scatto - Il tecnico che l’anno scorso ha portato i sardi alla salvezza cerca la svolta. ilgiorno.it

Diretta/ Cremonese Cagliari (risultato finale 2-2): l’ha pareggiata Trepy! (Serie A, 8 gennaio 2026) - Analisi della diretta Cremonese Cagliari, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net

CAMPIONATO SAMMARINESE Entrambi gli allenatori sono contenti per quanto visto in campo, in una situazione di emergenza, ma quello gialloverde recrimina per una decisione arbitrale sullo 0-0. Le interviste di Nicola Petricca a Andy Selva e Stefano Ceci. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.