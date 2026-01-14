Armony Floor | la competenza industriale che mette il legno al centro del progetto

Armony Floor unisce competenza industriale e attenzione ai dettagli per offrire soluzioni in legno progettate per durare nel tempo. La nostra esperienza garantisce pavimenti che, oltre a essere esteticamente gradevoli, sono funzionali, resilienti e rispettosi dell’ambiente. Scegliere Armony Floor significa affidarsi a un partner che mette il legno al centro di ogni progetto, con professionalità e attenzione alla qualità.

Non basta che un pavimento sia bello. Deve funzionare, durare, rispettare l'ambiente in cui si inserisce. Deve rispondere alle esigenze del progetto, ma anche alle condizioni reali del cantiere. Da oltre un decennio, Armony Floor porta avanti questa visione concreta e tecnica del legno, mettendo al centro della propria attività la produzione diretta di parquet rovere e bamboo destinati a progettisti, rivenditori, interior designer e privati. L'azienda ha sede a Coriano, in provincia di Rimini, ma lavora su scala nazionale con un'organizzazione operativa strutturata. Dalla selezione delle materie prime nei Paesi d'origine allo sviluppo del prodotto e alla distribuzione, ogni fase è gestita secondo criteri tecnici definiti.

