COMICON Napoli 2026 ultimi giorni per partecipare ai Visions Awards | cosa fare entro il 20 marzo

Sono aperte le iscrizioni ai Visions Awards del COMICON Napoli 2026, con scadenza il 20 marzo. La manifestazione si concentra su concorsi e premi rivolti a produzioni audiovisive, cinema e creatività visiva. Per partecipare, gli interessati devono rispettare le modalità di invio previste dal bando. L'evento si svolgerà nel 2026 e punta a coinvolgere professionisti e appassionati del settore.

La manifestazione promuove, per l'edizione 2026, una serie di concorsi e premi dedicati all'audiovisivo, al cinema e alla creatività visiva COMICON Napoli amplia il proprio raggio d'azione e guarda sempre più al cinema e all'audiovisivo. Per l'edizione 2026 nasce infatti COMICON Visions Awards, un nuovo progetto che mette al centro cortometraggi, animazione, creator digitali e film tratti da fumetti. Un'iniziativa che punta a intercettare autori emergenti, produzioni indipendenti e scuole di formazione, offrendo visibilità e opportunità concrete all'interno di uno dei festival pop più importanti d'Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - COMICON Napoli 2026, ultimi giorni per partecipare ai Visions Awards: cosa fare entro il 20 marzo