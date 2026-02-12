Bonus ristrutturazione 2026 | cosa devono fare i condomìni entro il 16 marzo

Entro il 16 marzo 2026, i condomìni devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle spese fatte nel 2025 per poter usufruire del bonus ristrutturazione. Questa scadenza riguarda tutte le strutture condominiali che vogliono accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge. I condomìni devono preparare i documenti e comunicare le spese sostenute, altrimenti rischiano di perdere i vantaggi fiscali. È importante rispettare la scadenza per evitare problemi o ritardi nell’accesso ai bonus.

A Como, dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo non saranno più valide, anche se con scadenza futura.

Il bonus mamme 2025, un contributo mensile di 40 euro, è rivolto alle madri lavoratrici con almeno due figli a carico e un reddito fino a 40 mila euro.

