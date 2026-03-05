Come su una sedia elettrica | le vibrazioni preoccupano l’Aston Martin rischio di danni permanenti alle mani

Durante la settimana dell’inizio del Mondiale di Formula 1, l’Aston Martin ha espresso preoccupazioni riguardo alle vibrazioni che si verificano durante le corse. La casa automobilistica ha segnalato il rischio di danni permanenti alle mani dei piloti causati da queste oscillazioni. La questione è al centro dell’attenzione, mentre si preparano le vetture per le prime gare della stagione.

Siamo nella settimana dell’inizio del Mondiale di Formula 1 e l’Aston Martin continua a suscitare diversi dubbi e perplessità. Dubbi riportati nelle scorse settimane da esperti e testate varie e confermati adesso anche dalla stessa scuderia. A lanciare l’allarme è Adrian Newey, progettista e team principal della macchina, che ha parlato di alcune vibrazioni derivanti dalla power unit che preoccupano e non poco: “Quelle vibrazioni si trasmettono alle dita dei piloti, Alonso pensa di non poter fare più di 25 giri di fila prima di rischiare di danneggiarsi le mani in modo permanente. Stroll pensa di non poter fare più di 15 giri prima di arrivare a quel limite”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'Aston Martin "si smonta in pista": Alonso e Stroll rischiano danni permanenti alle maniAllarme shock della scuderia di F1 a pochi giorni dal Gran Premio di Melbourne che apre il Mondiale.

