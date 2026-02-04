Neck Anxiety | il collo è il nuovo viso e rappresenta una della maggiori preoccupazioni della Gen Z
Sempre più giovani tra i 20 e i 30 anni si preoccupano del loro collo. La Neck Anxiety, ovvero la paura di mostrare segni di invecchiamento in questa zona, sta diventando un problema diffuso tra la Generazione Z. Prima era una preoccupazione più comune con l’età avanzata, ora invece si parla di questa paura già in giovane età. I ragazzi passano ore sui social, spesso confrontandosi con immagini di influencer e star, e questo alimenta la loro insicurezza. La tendenza a curare il collo e a nascondere i segni del tempo cresce di giorno
Neck Anxiety, gli under 30 guardano al collo Non giriamoci intorno: il collo è sempre stata un'area non troppo considerata all'interno della skincare routine. Almeno fino a quando gli anelli di Venere, le prime rughe e linee orizzontali, e il rilassamento cutaneo non cominciano a fare capolino e a essere evidenti, il ché avviene tra i 40 e i 50 anni. Si tratta, come sappiamo, di una delle zone che invecchia più velocemente a causa della pelle sottile, del minor numero di ghiandole sebacee e per la continua esposizione solare. Oggi, il processo si accelera per il Teck Neck. Secondo i dati riportati da AAFPRS (The American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery), circa il 32% dei pazienti che richiedono procedure per il viso e il collo adesso rientra nella fascia d’età under 35, impensabile solo un decennio fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
