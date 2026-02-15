Combinata nordica Yamamoto e Lamparter brillano in allenamento sul trampolino grande di Predazzo
Yamamoto e Lamparter hanno dominato l’allenamento sul trampolino grande di Predazzo, provocando una vera e propria reazione tra gli altri atleti. La sessione di oggi ha attirato l’attenzione di tutti, con le loro performance che si sono fatte notare anche tra gli spettatori che seguivano da vicino. La pista è rimasta gremita di appassionati che hanno visto i due saltatori esibirsi in salti impressionanti, mettendo in mostra le loro capacità in vista delle ultime gare.
Va in archivio la seconda sessione ufficiale di allenamenti sul trampolino grande di Predazzo in vista delle ultime due gare della combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I risultati del training mattutino vanno presi con le molle, anche perché diversi big (Stefan Rettenegger e Ilkka Herola su tutti) hanno scelto di rinunciare ai salti odierni per riposare e risparmiare energie preziose per il prosieguo della rassegna a cinque cerchi. Tra chi ha preso parte agli allenamenti di oggi, i migliori sul Large Hill della Val di Fiemme sono stati sicuramente il giapponese Ryota Yamamoto (sempre nei primi due) e l’austriaco Johannes Lamparter (secondo e primo nelle due serie disputate), che hanno dominato la scena nelle tre serie odierne dimostrando una stabilità tecnica davvero notevole. 🔗 Leggi su Oasport.it
Combinata nordica, Thomas Rettenegger svetta nei primi allenamenti sul trampolino piccolo di Predazzo
Questa mattina a Predazzo si sono svolti i primi allenamenti ufficiali per la combinata nordica, con Thomas Rettenegger in evidenza.
Salto con gli sci, Domen Prevc e Hoerl impressionano in allenamento sul trampolino grande a Predazzo
Domen Prevc e Hoerl hanno mostrato grande sicurezza durante gli allenamenti sul trampolino grande di Predazzo, un risultato che potrebbe influenzare le strategie dei partecipanti alle prossime gare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Oftebro vince una gara durissima, che Costa!; Combinata nordica - Milano-Cortina 2026: Ilves vince il segmento di salto della Gundersen 10 km dal trampolino normale ma sono in 7 per le medaglie! Costa 22º; Combinata nordica: Herola e Thomas Rettenegger in evidenza nell’ultima serie di salti di allenamento alle Olimpiadi; Combinata nordica, Ilves brilla nel segmento di salto. Oftebro e Geiger si candidano al titolo olimpico.
Combinata nordica: Herola e Thomas Rettenegger in evidenza nell’ultima serie di salti di allenamento alle OlimpiadiSi è conclusa da pochi minuti la seconda sessione di salti di allenamento per quanto riguarda la combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. oasport.it
Olimpiadi invernali 2026, cos'è e come funziona la combinata nordica di sciLa combinata nordica è una disciplina dello sci nordico unica nel suo genere e che unisce due specialità distinte. È considerato uno tra gli sport invernali più complessi poiché richiede all'atleta ... tg24.sky.it
La combinata nordica vietata alle donne, un tabù che potrebbe cadere x.com
Milano-Cortina 2026: atleti cinesi gareggiano nella combinata nordica PREDAZZO – L’atleta cinese Zhao Jiawen gareggia nella Gundersen Normal Hill di combinata nordica individuale ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Predazzo, l’11 febbr facebook