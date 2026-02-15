Yamamoto e Lamparter hanno dominato l’allenamento sul trampolino grande di Predazzo, provocando una vera e propria reazione tra gli altri atleti. La sessione di oggi ha attirato l’attenzione di tutti, con le loro performance che si sono fatte notare anche tra gli spettatori che seguivano da vicino. La pista è rimasta gremita di appassionati che hanno visto i due saltatori esibirsi in salti impressionanti, mettendo in mostra le loro capacità in vista delle ultime gare.

Va in archivio la seconda sessione ufficiale di allenamenti sul trampolino grande di Predazzo in vista delle ultime due gare della combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I risultati del training mattutino vanno presi con le molle, anche perché diversi big (Stefan Rettenegger e Ilkka Herola su tutti) hanno scelto di rinunciare ai salti odierni per riposare e risparmiare energie preziose per il prosieguo della rassegna a cinque cerchi. Tra chi ha preso parte agli allenamenti di oggi, i migliori sul Large Hill della Val di Fiemme sono stati sicuramente il giapponese Ryota Yamamoto (sempre nei primi due) e l’austriaco Johannes Lamparter (secondo e primo nelle due serie disputate), che hanno dominato la scena nelle tre serie odierne dimostrando una stabilità tecnica davvero notevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, Yamamoto e Lamparter brillano in allenamento sul trampolino grande di Predazzo

Questa mattina a Predazzo si sono svolti i primi allenamenti ufficiali per la combinata nordica, con Thomas Rettenegger in evidenza.

Domen Prevc e Hoerl hanno mostrato grande sicurezza durante gli allenamenti sul trampolino grande di Predazzo, un risultato che potrebbe influenzare le strategie dei partecipanti alle prossime gare.

