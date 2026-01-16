Combinata nordica | Ingrid Laate domina il PCR di Oberhof Italiane fuori dalla top-20

Ingrid Laate si impone al PCR di Oberhof, confermandosi come la migliore saltatrice della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. Le atlete italiane si sono classificate al di fuori della top-20, evidenziando il livello attuale della competizione. La gara ha mostrato le caratteristiche tecniche e fisiche richieste a questo sport, sottolineando l’importanza di preparazione e costanza per le atlete coinvolte.

Ingrid Laate si conferma la migliore saltatrice della Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Si apre un nuovo weekend in quel di Oberhof con il PCR della Compact Race e la norvegese è già al comando. La classe 2007 ha abbassato la stanga di partenza ed è riuscita a trovare il miglior punteggio con 125.3. Alle sue spalle troviamo la finlandese Minja Korhonen, staccata di 6" (i distacchi sono preimpostati per la Compact), e la tedesca Nathalie Armbruster. La favorita, Ida Marie Hagen, è settima virtualmente a 30" dalla vetta. Molto più staccata invece l'altra norvegese, Marte Leinan Lund, al momento sedicesima.

