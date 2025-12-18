Vannacciano ProPal maranza | le parole che hanno cambiato la politica nel 2025 secondo Treccani
Nel 2025, alcune parole hanno segnato in modo indelebile il panorama politico italiano e internazionale. Secondo l'Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, termini come
"Vannacciano", "ProPal", "Maranza", "Sumud": l'Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, che ha individuato alcuni neologismi raccolti nel Libro dell'anno Treccani 2025, che raccontano molto bene cosa è stata la politica italiana e internazionale nel 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Follia woke”, “buffonata”, “peli e assorbenti”: le bufale della destra sul Museo del patriarcato
Leggi anche: La maschera licenziata per aver gridato “Palestina Libera”: “Sarò risarcita dalla Scala. È una vittoria politica”
Treccani, ecco le parole dell'anno 2025. Da "occhi spaccanti" a kiss cam, pro Pal, maranza e un tributo a Sinner - «Occhi spaccanti», che catturano lo sguardo come Raoul Bova sul grande schermo; «pro- msn.com
Treccani, ecco le parole che raccontano il 2025: “Occhi spaccanti, pro Pal e vannacciano” - Tra i neologismi più recenti ci sono tornanza, droga degli zombie, affidopoli, allucinazione dell'intelligenza artificiale, keybox e la qualunque ... repubblica.it
“Pro-Pal”, “maranza” e “occhi spaccanti” tra i neologismi 2025 sul libro dell’anno Treccani - Parole straniere come 'kiss cam' ("la telecamera che riprende le coppie che sugli spalti si baciano") e 'keybox' ("cassetta di sicurezza portachiavi a combinazione" per gli affitti brevi) sono diventa ... italiaoggi.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.