Donne ingegno | la storica imprese edile rende omaggio alle innovatrici

L’impresa Coromano, attiva nel settore dell’edilizia stradale, ha deciso di dedicare una mostra alle donne inventrici e pionieristiche in ambito tecnico e scientifico. L’esposizione si svolge negli uffici dell’azienda dall’3 al 6 marzo, in occasione dell’8 marzo. L’evento mette in evidenza figure femminili che hanno contribuito con le loro innovazioni nel campo dell’ingegneria e della scienza.

L'impresa Coromano, specializzata in edilizia stradale, celebra l'8 marzo aprendo i propri uffici, dal 3 al 6 marzo, ad una mostra dedicata alle donne inventrici e pioniere in ambito tecnico e scientifico. Un'iniziativa che vuole ricordare come talento, ingegno e capacità di visione abbiano contribuito in modo decisivo al progresso tecnico, anche nei comparti più tradizionalmente legati a una presenza maschile.