Colleferro Morte del gatto Cesare Denunciato un 46enne residente a Segni che gli avrebbe sferrato un calcio rivelatosi poi fatale
A Colleferro un uomo di 46 anni residente a Segni è stato denunciato dopo aver colpito con un calcio un gatto di nome Cesare, provocandone la morte. La vicenda ha suscitato scalpore tra i cittadini, che hanno seguito con attenzione gli sviluppi dell’incidente. La vicenda riguarda esclusivamente il episodio in cui il 46enne avrebbe agito contro l’animale.
