Non mi sento bene poi il malore fatale sul letto Il calcio marchigiano in lutto per la morte di Diego Ruspantini

Il calcio marchigiano piange la scomparsa di Diego Ruspantini, avvenuta improvvisamente dopo un malore a Porto Recanati. Figura nota e stimata nel panorama sportivo locale, Ruspantini si è spento inaspettatamente dopo una serata trascorsa in famiglia. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità sportiva e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.

PORTO RECANATI – Una serata come tante, passata in famiglia con moglie e figli alla fine di un weekend che per tanti anni aveva coinciso con la sua presenza nei campi di gioco, con le casacche di diverse squadre. Se n’è andato così Diego Ruspantini, 46 anni compiuti lo scorso 25 ottobre, in quel letto dove si è steso dicendo di sentirsi poco bene e dove la sua consorte lo ha ritrovato privo di sensi. Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, rendendo vani i tempestivi soccorsi del personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ruspantini era una figura molto conosciuta nel panorama del calcio dilettantistico regionale, avendo messo i suoi guantoni al servizio di diverse squadre marchigiane e risultando nel suo ruolo uno dei profili più longevi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

