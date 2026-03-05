Colleferro denunciato un 46enne per l' uccisione a calci del gatto Cesare

A Colleferro, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 46 anni per aver ucciso a calci un gatto di nome Cesare. Le forze dell'ordine hanno concluso le indagini relative a un episodio di maltrattamento avvenuto presso lo scalo ferroviario del paese. La vicenda ha portato all'identificazione e alla denuncia dell'autore.

I Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno chiuso il cerchio delle indagini in merito a un grave episodio di maltrattamento di animali avvenuto presso lo scalo ferroviario cittadino. Al termine degli accertamenti investigativi, scaturiti da una formale denuncia presentata il 31 gennaio 2026, i militari hanno deferito in stato di libertà un operaio di 46 anni, di origini nigeriane e residente in un comune limitrofo. Nonostante l'immediato soccorso e il tempestivo trasferimento presso il Policlinico Veterinario Roma Sud, il felino è deceduto il 12 febbraio a causa dei gravissimi traumi riportati nell'aggressione.