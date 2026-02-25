Il webinar Coldiretti di educazione alimentare tra etichette trasparenti e merende contadine

L’iniziativa rappresenta un appuntamento centrale nel percorso di educazione alimentare che Coldiretti porta avanti da anni sul territorio regionale per contrastare la diffusione del cibo ultra-processato Rafforzare il legame tra scuola, agricoltura e corretti stili di vita, partendo dalla conoscenza del cibo vero e dalla trasparenza in etichetta. È questo l’obiettivo del webinar “A Scuola di Buon Cibo!”, promosso da Coldiretti Emilia Romagna insieme a Donne Coldiretti, Campagna Amica e Coldidattica Emilia Romagna, in programma questo pomeriggio, mercoledì 25 febbraio 2026 alle 17.30. Ad aprire i lavori sarà il direttore regionale di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri, delegato confederale di Coldiretti Piacenza. «Educare al cibo significa educare alla libertà di scelta - ha detto il direttore - Solo attraverso etichette chiare e consapevolezza sull’origine dei prodotti possiamo difendere la salute delle famiglie e il reddito degli agricoltori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

