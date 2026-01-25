Tumore al seno l' esperienza di una 49enne e la legge sullo screening non pienamente applicata

Una donna di 49 anni di Brindisi condivide la propria esperienza di tumore al seno, evidenziando l’importanza della prevenzione e dello screening mammografico. Nella lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, si sottolinea come la legge sullo screening non sia ancora pienamente applicata, mettendo in luce la necessità di migliorare i servizi di prevenzione per favorire diagnosi tempestive e efficaci.

