Il Codice della strada stabilisce quando è possibile fermarsi sulle piazzole di sosta in autostrada, per motivi di emergenza o per riposarsi. Queste aree, che si trovano ai margini della carreggiata e sono di dimensioni ridotte, servono a garantire la sicurezza di chi viaggia. È importante conoscere le regole, perché usarle correttamente aiuta a evitare sanzioni e a ridurre i rischi di incidenti. Le piazzole sono utili soprattutto in situazioni di imprevisti, come un guasto o un malore, e sono segnalate chiaramente lungo il percorso.

Le piazzole autostradali sono parti di strada, di lunghezza limitata, individuate esternamente alla banchina e destinate alla sosta dei veicoli in caso di bisogno. Attenzione, però, perché queste zone sono soggette a delle regole precise e non devono essere considerate come aree di servizio o di parcheggio. La sosta è consentita per un determinato periodo di tempo e solo in alcune circostanze. Ciò che è importante capire è che le piazzole autostradali, indicate da segnali a fondo verde e spesso dotate di colonnine SOS per richiedere assistenza, sono luoghi preposti al contenimento del rischio. Servono a mettere in immediata sicurezza un mezzo di trasporto, così da ridurre le conseguenze e tutelare sia il guidatore che gli altri automobilisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco quando puoi usare la piazzola di sosta in autostrada: cosa dice il Codice della strada

Approfondimenti su codice puoi

Nella notte di giovedì 22 gennaio, sull'autostrada A22 a Brentino Belluno, un incidente ha coinvolto un furgoncino e un tir fermo nella piazzola di sosta.

Nella notte di giovedì 22 gennaio, sull'autostrada A22 a Brentino Belluno, si è verificato un incidente tra un furgone e un tir fermo in piazzola di sosta.

Ultime notizie su codice puoi

Argomenti discussi: Va bene correre quando si è malati? Quando è sicuro allenarsi con il raffreddore; Addio bollo e assicurazione? Ecco quando il veicolo fermo non paga; Rimozione condizionatori sulla facciata: ecco quando non sei obbligato; Concorso Presidenza della Repubblica Coadiutori Amministrativi.

WhatsApp in ufficio, attenzione: ecco quando puoi usarlo e quando invece rischi grossoLa tentazione di consultare Whatsapp in ufficio può essere forte se si riceve un messaggio, ci sono dei casi però in cui questo può portare a gravi conseguenze. Stare separati dal nostro smartphone ... macitynet.it

Disservizio internet, non farti fregare! Ecco quando puoi chiedere il rimborso per l’assenza di linea in casaRichiedere un rimborso per disservizi Internet è possibile ma solo in alcuni casi specifici: ecco cosa sapere e come fare. Quando Internet smette di funzionare, la giornata prende una piega complicata ... macitynet.it

dopo il colloquio gratuito per avere info, puoi richiedere il codice sconto del 50% per effettuare la consulenza entro fine febbraio https://studio-life-cconsulting.reservio.com/services FEBBRAIO 2026 MESE DELLA PREVENZIONE PATOLOGIE LEGATE ALLA VI - facebook.com facebook

Fino al 31 marzo 2026 puoi rettificare gratuitamente il tuo codice ATECO: rettificaateco.registroimprese.it/home x.com