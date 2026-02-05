Sicurezza scuole | incontro a Imperia per definire protocolli di protezione nei edifici didattici

Questa mattina a Imperia si è tenuto un incontro tra forze dell’ordine, rappresentanti scolastici e istituzioni locali. L’obiettivo era discutere e definire i nuovi protocolli di sicurezza da applicare nelle scuole, per prevenire episodi di violenza o comportamenti illegali. Durante il vertice, è stato deciso di adottare misure più stringenti e di mettere in campo azioni preventive concrete per tutelare studenti e personale.

Un incontro a Imperia tra forze dell'ordine, scuola e istituzioni per definire protocolli di sicurezza nei plessi scolastici Quale sia il nuovo protocollo di sicurezza da applicare nei plessi scolastici e le azioni preventive che dovranno essere attuate per fronteggiare i rischi derivanti da violenze o comportamenti illegali è stato l'argomento centrale del vertice tenutosi oggi presso la Prefettura di Imperia. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il quale si è confrontata una serie di istituzioni e rappresentanti del mondo educativo, ha avuto come scopo principale l'individuazione di soluzioni concrete per garantire la tranquillità e la sicurezza degli studenti e dei docenti.

Il ministro Nello Musumeci ha evidenziato come, nonostante tre protocolli firmati con il Ministero, la prevenzione dei rischi nelle scuole italiane rimanga marginale.

Il governo ha approvato un finanziamento di 9 milioni di euro nei prossimi tre anni per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici in Sicilia.

