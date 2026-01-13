‘Ndrangheta e affari nel Nord tre società in amministrazione giudiziaria

Tre società nel Nord Italia sono state poste sotto amministrazione giudiziaria nell’ambito di un’indagine della Dia di Brescia, derivante dall’operazione Glicine-Acheronte e coordinata dalla Procura di Catanzaro. L’indagine ha approfondito i collegamenti tra attività economiche e la criminalità organizzata della 'Ndrangheta, evidenziando le infiltrazioni nel settore imprenditoriale regionale e nazionale.

Tre società sono state sottoposte a amministrazione giudiziaria nell’ambito di un’indagine condotta dal Centro operativo Dia di Brescia, filone di un’inchiesta chiusa nell’agosto 2024 e sviluppata a partire dagli esiti dell’operazione Glicine-Acheronte, coordinata dalla Procura di Catanzaro. La Dia bresciana ha ottenuto dal Tribunale di Brescia – Sezione autonoma Misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - ‘Ndrangheta e affari nel Nord, tre società in amministrazione giudiziaria Leggi anche: Juve Stabia, società in amministrazione giudiziaria Leggi anche: Castellammare, la società di calcio Juve Stabia in amministrazione giudiziaria Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. ‘Ndrangheta e affari nel Nord, tre società in amministrazione giudiziaria - Provvedimento del Tribunale di Brescia su richiesta della Dia: coinvolte aziende del Veronese con un patrimonio immobiliare da 30 milioni. msn.com

'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra facevano affari insieme in Lombardia: il gup di Milano riconosce l'ipotesi della Dda - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.