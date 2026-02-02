Prato | amministrazione giudiziaria per società di abbigliamento Provvedimento del Tribunale | l’accusa è sfruttamento del lavoro

Il Tribunale di Firenze ha messo sotto amministrazione giudiziaria una società di abbigliamento con sede a Nola, Napoli. L’accusa principale è sfruttamento del lavoro. La decisione arriva dopo un’indagine che ha evidenziato irregolarità nei rapporti con i dipendenti e presunti abusi sul posto di lavoro. La società, presente con diversi negozi in Italia, ora dovrà affrontare un percorso di riforma sotto il controllo dello Stato.

Il Tribunale di Prevenzione di Firenze ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria nei confronti di una società per azioni del settore dell'abbigliamento, con sede legale a Nola (Napoli) e punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale

