Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Jeanmonnot in testa Wierer 7a e Vittozzi 9a

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 vede Jeanmonnot al primo posto, con Wierer in settima posizione e Vittozzi in nona. La stagione, iniziata il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, comprende nove tappe e un totale di 21 gare. La competizione prosegue con l’obiettivo di individuare la migliore atleta della stagione attraverso le prove in programma.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026.

