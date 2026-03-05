Civitavecchia crolla parte del solaio del lastrico solare | evacuata una palazzina

A Civitavecchia, ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti per un crollo parziale del solaio del lastrico solare di una palazzina. L’intervento ha portato all’evacuazione dell’edificio, che presenta rischi di ulteriori danni. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La situazione resta sotto controllo mentre si valutano le condizioni strutturali dell’edificio.

Civitavecchia, 5 marzo 2026 – Un intervento delicato ha impegnato ieri sera i vigili del fuoco di Civitavecchia. Erano circa le 21 quando, in via Bisagne, per cause in corso di accertamento, parte del solaio del lastrico solare di una palazzina si è distaccato, rovinando sulla camera da letto dell’appartamento sottostante. Giunti rapidamente sul posto, gli uomini della squadra Bonifazi hanno avviato le operazioni di verifica e di ricerca di eventuali persone che potessero essere rimaste coinvolte dal crollo. Fortunatamente, all’interno non c’era nessuno. Le verifiche e l’evacuazione a scopo precauzionale. In via cautelativa, i vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione dell’intera struttura, in attesa delle verifiche strutturali necessarie a chiarire l’entità dei danni e le condizioni di sicurezza dell’edificio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

