Nuovi libri nella biblioteca La Rocca contributo di 12 mila euro del ministero della Cultura
Il Comune di Agrigento ha destinato 12.669,58 euro alla biblioteca “Franco La Rocca” per l’acquisto di nuovi volumi, grazie a un contributo del Ministero della Cultura di 12 mila euro. Questa iniziativa mira ad aggiornare e arricchire la collezione libraria, offrendo ai cittadini e agli utenti un patrimonio più ampio e aggiornato. L’intervento si inserisce nell’obiettivo di valorizzare i servizi culturali del territorio.
Il Comune di Agrigento ha formalizzato l’accertamento e l’impegno di spesa di 12.669,58 euro destinati alla biblioteca comunale “Franco La Rocca” per l’acquisto di nuovi libri. Il contributo, assegnato dal ministero della Cultura con il Fondo editoria libraria, rientra nelle misure previste dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
