Al via la bretella Cisterna-Valmontone Salvini | È strategica per il Lazio

È stata annunciata l'apertura delle procedure di gara per la costruzione della Bretella Cisterna-Valmontone, un'infrastruttura di importanza strategica per il Lazio. Dopo anni di discussioni e attese, questa opera mira a migliorare la mobilità e favorire lo sviluppo economico nei territori dei Castelli Romani e del sud della regione. Salvini ha sottolineato il ruolo fondamentale di questa realizzazione per il futuro del Lazio.

Dopo decenni di attese, confronti istituzionali e dibattiti sul territorio, arriva una svolta concreta per una delle infrastrutture più strategiche del Lazio: l'imminente avvio delle procedure di gara per la realizzazione della Bretella Cisterna-Valmontone, un'opera considerata fondamentale per la mobilità e lo sviluppo economico dell'area dei Castelli Romani e dell'intero quadrante sud della regione. Il progetto ha finalmente raggiunto la piena copertura finanziaria grazie all'intervento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Le risorse mancanti, pari a 250 milioni di euro, sono state infatti inserite nella Legge di Bilancio e vanno ad aggiungersi ai finanziamenti già previsti, portando l'investimento complessivo a circa 1,3 miliardi di euro.

