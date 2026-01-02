Sversano rifiuti speciali al centro della strada ma vengono ripresi dalle telecamere

Nel comune di Casapesenna, sono stati registrati sversamenti di rifiuti speciali al centro della strada. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato le immagini degli autori, consentendo alle autorità di avviare le procedure per l’identificazione e l’eventuale intervento. La tutela dell’ambiente e il rispetto delle norme rimangono priorità per il territorio, che si impegna a contrastare comportamenti illeciti e a mantenere un ambiente pulito.

Rifiuti speciali sversati sul territorio comunale di Casapesenna ma gli incivili vengono ripresi dalle telecamere e sono già in corso le attività per l'identificazione.A denunciare l'accaduto è il vicesindaco Marcello De Rosa. Il materiale è stato scaricato in via Sant'Aniello, nella zona. 🔗 Leggi su Casertanews.it

