Sversano rifiuti speciali al centro della strada ma vengono ripresi dalle telecamere
Nel comune di Casapesenna, sono stati registrati sversamenti di rifiuti speciali al centro della strada. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato le immagini degli autori, consentendo alle autorità di avviare le procedure per l’identificazione e l’eventuale intervento. La tutela dell’ambiente e il rispetto delle norme rimangono priorità per il territorio, che si impegna a contrastare comportamenti illeciti e a mantenere un ambiente pulito.
Rifiuti speciali sversati sul territorio comunale di Casapesenna ma gli incivili vengono ripresi dalle telecamere e sono già in corso le attività per l'identificazione.A denunciare l'accaduto è il vicesindaco Marcello De Rosa. Il materiale è stato scaricato in via Sant'Aniello, nella zona. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Abbandona rifiuti in strada ma viene ripreso dalle telecamere
Leggi anche: Ladri in casa, il cane abbaia e fa scappare i tre banditi che vengono ripresi dalle telecamere. Cittadine 'sotto assedio', più bande in azione
Sversano rifiuti speciali al centro della strada ma vengono ripresi dalle telecamere - Rifiuti speciali sversati sul territorio comunale di Casapesenna ma gli incivili vengono ripresi dalle telecamere e sono già in corso le attività per l'identificazione. casertanews.it
“Messina era la città della munnizza, ora è modello di efficienza” Il consueto bilancio di Sud chiama Nord, stavolta nel settore dei rifiuti e del verde... - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.