Sversano rifiuti speciali al centro della strada ma vengono ripresi dalle telecamere

Nel comune di Casapesenna, sono stati registrati sversamenti di rifiuti speciali al centro della strada. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato le immagini degli autori, consentendo alle autorità di avviare le procedure per l’identificazione e l’eventuale intervento. La tutela dell’ambiente e il rispetto delle norme rimangono priorità per il territorio, che si impegna a contrastare comportamenti illeciti e a mantenere un ambiente pulito.

