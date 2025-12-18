Donne straniere a lezione di italiano per entrare nel mondo del lavoro

Undici donne straniere hanno preso parte a un corso di italiano promosso da Apindustria Servizi a San Donà di Piave, nell’ambito del progetto regionale “Passi Plus”. Un’occasione importante per migliorare le competenze linguistiche e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, favorendo l’inclusione e l’empowerment femminile attraverso un percorso formativo dedicato.

Dieci donne di origini straniere hanno partecipato, nelle ultime settimane, a un corso di italiano organizzato da Apindustria Servizi a San Donà di Piave, nell'ambito dell'iniziativa regionale “Passi Plus”. Il progetto - che include sia l'insegnamento delle basi della lingua, sia aspetti di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Gualtieri: “LaborDì utile ai giovani per capire come entrare nel mondo del lavoro” Leggi anche: Corso di italiano per donne straniere Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lezioni... Made in Italy. Il Pacinotti-Belmesseri apre al nuovo liceo e formerà imprenditori. Lezioni al via: straniere sui banchi per imparare l’italiano - Sono tredici le donne straniere che si sono iscritte al corso di italiano. ilgiorno.it Mamme straniere a lezione d’italiano a Genova: “Impariamo la lingua per essere libere” - Si comincia così, con piccole frasi che aprono mondi e aiutano a uscire dall’isolamento. ilsecoloxix.it Lezioni ’inclusive’. Successo per i corsi alle donne straniere - Ha superato ogni più rosea aspettativa il secondo incontro del corso di italiano per donne straniere, organizzato nell’ambito del progetto... ilrestodelcarlino.it Espionnage, sanctions et 5G : les secrets de la guerre contre Huawei - Documentaire Monde - MDW Parole nuove, sorrisi condivisi e voglia di comunicare Nella nostra Casa di Quartiere continua il corso gratuito di italiano per donne straniere: uno spazio accogliente dove la lingua diventa strumento di autonomia, incontro e condivisione. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.