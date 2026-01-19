spaccio e ritrovo di pregiudicati in un bar di conversano vicino bari scatta la sospensione per 15 giorni

A Conversano, vicino Bari, il bar è stato temporaneamente chiuso per 15 giorni a seguito di controlli delle forze dell'ordine. Le verifiche hanno rilevato attività di spaccio e la presenza di pregiudicati nel locale. La sospensione, decisa dalla Questura, mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative. La vicenda sottolinea l'importanza di un'attenta gestione degli esercizi pubblici e del rispetto delle leggi.

Un bar ha ricevuto un decreto con chiusura per 15 giorni nel centro abitato di Conversano, dopo che il locale è stato individuato come punto di ritrovo per soggetti pregiudicati e persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato notificato al titolare su disposizione del Questore di Bari, Annino Gargano, a seguito di controlli effettuati dai Carabinieri. Ritrovo di pregiudicati in un bar di Conversano Controlli e accertamenti nel locale Le azioni di prevenzione della Questura Impatto sulla comunità Ritrovo di pregiudicati in un bar di Conversano La sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di vendita di alcolici, è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Licenza sospesa per 15 giorni a un bar di Conversano: “Ritrovo di pregiudicati e spacciatori”

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha sospeso per 15 giorni la licenza di un bar nel centro di Conversano, a causa della presenza di pregiudicati e spacciatori tra i clienti abituali. Il provvedimento, emesso dal Questore di Bari, Annino Gargano, mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme. La sospensione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per il contrasto alla criminalità nel territorio.

