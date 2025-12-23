Municipio via al risanamento Stop alle infiltrazioni dal tetto

Il Comune ha avviato i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ala nord-est del Municipio, al fine di eliminare le infiltrazioni d’acqua dal tetto. L’intervento mira a preservare l’integrità strutturale dell’edificio, garantendo sicurezza e tutela del patrimonio storico. L’operazione rappresenta un passo importante per il mantenimento funzionale e conservativo dell’immobile, assicurando un migliore stato di conservazione nel rispetto delle normative vigenti.

Il Comune corre ai ripari per proteggere il Municipio: via libera all'iter per i lavori di restauro e risanamento conservativo dell'ala nord-est della copertura dell'edificio, da tempo colpita da gravi infiltrazioni d'acqua. La decisione si è resa necessaria a causa dei "copiosi fenomeni infiltrativi" che, nei giorni di pioggia, non solo creano disagi logistici agli uffici comunali, ma rischiano di compromettere la tenuta delle strutture del solaio. L'obiettivo dell'intervento, da 85mila euro, è dunque duplice: arrestare il deterioramento dei materiali e garantire la piena operatività dei servizi al cittadino.

