I residenti delle Passi si ribellano. Da settimane segnalano infiltrazioni d’acqua dal tetto e chiedono interventi immediati. Ora lanciano un appello all’Apes, chiedendo di rifare la guaina di catrame, sistemare le pendenze dei terrazzi e dei marciapiedi, e sostituire i motorini degli avvolgibili che non funzionano più. La situazione è diventata insostenibile e i residenti chiedono risposte rapide.

"Lanciamo un appello ad Apes perché in tempi brevi, disponga il rifacimento della guaina di catrame del tetto, le pendenze dei terrazzi e dei marciapiedi oltre alla sostituzione dei motorini elettrici che alzano ed abbassano gli avvolgibili". E’ Luca Vannozzi presidente del comitato I Passi a farsi portavoce dei disagi di alcuni inquilini delle case popolari di via Belli inaugurate ed assegnate a 18 nuclei familiari nel non lontanissimo, 2023 con il progetto Hope. Vannozzi precisa: "Si sono avuti colloqui ed incontri molto proficui con Apes. I tecnici hanno risolto anche problematiche piccole ma comunque fastidiose così come sono intervenuti sul funzionamento dell’ascensore e sulla registrazione dei livelli delle porte di ingresso negli appartamenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Passi, sale la rabbia dei residenti: "Infiltrazioni dal tetto, ora interventi"

