Carabinieri tre militari del Comando provinciale ricevono la Medaglia Mauriziana

Tre militari del Comando provinciale dei Carabinieri di Ferrara sono stati insigniti della Medaglia Mauriziana in riconoscimento alla loro lunga carriera. La cerimonia, svoltasi venerdì 12, ha visto la partecipazione di ufficiali e autorità locali, con il Comandante Alessandro Di Stefano che ha consegnato personalmente il premio al luogotenente Angelo Famiano, responsabile della sezione Segreteria.

Il sentito omaggio dell’Arma dei Carabinieri a Marco, Valerio e Davide.

