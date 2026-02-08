Cinema addio a Jana Brejchová | fu una grande protagonista della Nouvelle Vague

Il mondo del cinema europeo piange la scomparsa di Jana Brejchová. L’attrice cecoslovacca, simbolo della Nouvelle Vague, si è spenta venerdì a Praga all’età di 86 anni. Era stata una protagonista importante del cinema negli anni ‘60 e ‘70, lasciando un segno indelebile con le sue interpretazioni. Molti colleghi e appassionati ricordano ancora la sua presenza forte e naturale sul grande schermo.

Il cinema europeo perde una delle sue figure più rappresentative. Jana Brejchová, attrice simbolo della Nouvelle Vague cecoslovacca, è morta venerdì 6 febbraio a Praga all'età di 86 anni. La scomparsa, avvenuta dopo una lunga malattia legata al morbo di Parkinson, è stata annunciata dalla figlia, l'attrice Tereza Brodská, ai media della Repubblica Ceca. Una carriera simbolo del rinnovamento cinematografico. Nata a Praga il 20 gennaio 1940, Jana Brejchová debuttò giovanissima davanti alla macchina da presa, avviando una carriera lunga e prestigiosa che l'ha vista protagonista di oltre cento ruoli tra cinema e televisione.

