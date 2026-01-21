Tramvia a Firenze | piazza Beccaria i lavori vanno avanti Via libera della Soprintendenza

La Commissione regionale per il Patrimonio culturale ha dato il suo parere positivo per i lavori della tramvia a Firenze in piazza Beccaria. La decisione consente di proseguire con le attività nel cantiere, contribuendo allo sviluppo del progetto della nuova linea verso Bagno a Ripoli. La fase di avanzamento dei lavori rappresenta un passo importante per il miglioramento dei trasporti pubblici nella città.

FIRENZE – Si va avanti. Infatti c’è il parere positivo della Commissione regionale per il Patrimonio culturale (Mic), presieduta dalla soprintendente Antonella Ranaldi, sul proseguimento dei lavori nel cantiere in piazza Beccaria per la nuova linea della tramvia di Firenze verso Bagno a Ripoli. Lo rende noto l’assessore comunale alla mobilità, Andrea Giorgio. Nello scavo per i sottoservizi in piazza Beccaria furono trovate sottoterra a dicembre resti delle mura trecentesche della città, in ottimo stato di conservazione, per cui vennero temporaneamente sospesi i lavori in quel tratto. Poi si è parlato di una necropoli e dei resti di un’antichissima bambina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Firenze: necropoli romana in piazza Beccaria. Ma i lavori della tramvia andranno avanti. Le scelte (discutibili) della Soprintendenza

Tramvia Firenze: nuovi cantieri nel viale Europa e in piazza Beccaria. Cambia la viabilità

