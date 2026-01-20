Parapetti del nuovo lungolago mozione di Gaddi in Regione | Priorità all’estetica e alle indicazioni della Soprintendenza

Una mozione di Sergio Gaddi (Forza Italia) in Regione evidenzia l’importanza di rispettare le linee guida della Soprintendenza e di valorizzare l’estetica dei parapetti del nuovo lungolago di Como. L’intervento, parte del progetto di difesa dalle esondazioni, rimane ancora incompleto. La richiesta mira a garantire che le finiture e il design siano in armonia con il contesto urbano e paesaggistico, rispettando le esigenze di tutela e funzionalità.

Una mozione depositata in Consiglio regionale da Sergio Gaddi (Forza Italia) riporta al centro la questione dei parapetti del nuovo lungolago di Como, una delle opere ancora da completare nel progetto di difesa della città dalle esondazioni del lago, noto anche come "progetto paratie".

