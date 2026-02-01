Fabregas e il rigore sbagliato da Nico Paz | Ci lamentiamo che non ci sono giovani di talento e al primo errore li uccidiamo

Dopo il pareggio 0-0 contro l’Atalanta, Cesc Fabregas si è presentato in conferenza stampa. Il tecnico del Como ha parlato del rigore sbagliato da Nico Paz e ha lanciato un messaggio diretto sui giovani talenti. “Ci lamentiamo che non ci sono abbastanza giovani promettenti, ma al primo errore li eliminiamo,” ha detto. La squadra ha giocato quasi tutto il match in superiorità numerica, ma il risultato non è cambiato.

Dopo aver pareggiato 0-0 contro l’Atalanta e aver giocato quasi tutto il match in superiorità numerica, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha tenuto la conferenza stampa post-partita. Le parole di Fabregas. Fabregas ha innanzitutto rivolto un messaggio a Nico Paz, che ha sbagliato un rigore all’ultimo minuto di gara: “Voglio prima di tutto mandare un messaggio di supporto a Nico Paz, nel mondo del calcio ci lamentiamo che non ci siano giovani di talento perché non gli diamo opportunità noi allenatori, ai primi sbagli li uccidiamo. Ma noi dobbiamo far crescere i ragazzi. La squadra ha fatto di tutto e di più per vincere la partita, anche in 11 contro 11. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

