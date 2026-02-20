Dalle 16mila sostanze chimiche usate nella produzione ai rischi per il sistema endocrino L' Associazione medici è molto preoccupata su cosa respiriamo e ingeriamo ogni giorno senza saperlo

L’Associazione medici segnala che tra le 16 mila sostanze chimiche impiegate nell’industria, molte possono danneggiare il sistema endocrino. La preoccupazione nasce dai rischi che queste sostanze rappresentano per la nostra salute, considerando quanto spesso le ingeriamo con cibo e acqua senza rendercene conto. La presenza di residui chimici nei prodotti di uso quotidiano aumenta i dubbi sulla nostra esposizione. La questione riguarda tutti e richiede maggiore attenzione.

P er decenni abbiamo guardato alla plastica come a un nemico dell’ambiente: tartarughe intrappolate nelle reti, isole di rifiuti negli oceani e spiagge sommerse dai flaconi. Oggi, però, la prospettiva sta cambiando. Non si tratta più solo una questione di ecologia, ma di salute pubblica. È per questo che i medici italiani hanno deciso di rompere il silenzio lanciando la “ Campagna nazionale per la prevenzione dei danni da plastica per la salute “. Inquinamento e salute respiratoria a Milano: il nuovo reportage di Flares X Plastica nel piatto. e nel sangue. L’iniziativa, senza precedenti, punta a spiegare come questo materiale stia silenziosamente entrando nel corpo umano.🔗 Leggi su Iodonna.it

