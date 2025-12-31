Vestiti per le feste ma a quale prezzo? Tra ftalati e PFAS le sostanze chimiche del fast fashion e i rischi per la salute

Durante le festività, vestirsi adeguatamente è importante, ma è altrettanto fondamentale conoscere le sostanze presenti nei capi di abbigliamento. Tra ftalati e PFAS, sostanze chimiche comunemente utilizzate nel fast fashion, ci sono rischi per la salute che meritano attenzione. Questo approfondimento analizza i rischi legati ai materiali usati negli abiti delle feste, aiutandoti a fare scelte più consapevoli e informate.

Tra pranzi in famiglia, cenoni e occasioni conviviali, l'abbigliamento diventa parte integrante delle festività. Vestiti scelti per una sera, accessori, capi per bambini o piccoli regali a basso costo entrano nel quotidiano di queste settimane. Per molti consumatori, scelte rapide e poco impegnative passano sempre più spesso attraverso i siti di fast fashion, che offrono un'ampia disponibilità di prodotti a prezzi contenuti. Una dinamica che tende ad accentuarsi sotto le feste ma che non si esaurisce con il periodo natalizio. L'acquisto di abiti online, economici e a rotazione veloce, accompagna ormai l'intero arco dell'anno: a fotografarne la diffusione è uno degli studi più recenti sul tema, il report di Greenpeace del 2025 riporta come Shein sia oggi il sito di moda più visitato al mondo con circa 363 milioni di visite mensili, più di marchi storici della moda messi insieme.

