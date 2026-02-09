Durante il Super Bowl LX è stato trasmesso il primo trailer di ‘Le avventure di Cliff Booth’. Brad Pitt torna nel mondo di Hollywood, questa volta in un sequel che si concentra sul personaggio di Cliff, l’amico e stuntman di Rick Dalton. La scena ha spinto i fan a sperare in nuove avventure e a rivivere i momenti del film originale. Sul web, l’attesa cresce per saperne di più su questa nuova uscita.

Durante il Super Bowl LX, è stato mostrato in anteprima televisiva il primo teaser trailer di Le Avventure di Cliff Booth, il sequelspin-off di C’era una volta. a Hollywood. Diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino, il film vede Brad Pitt tornare nei panni di Cliff Booth, protagonista Oscar di vaste narrazioni hollywoodiane. Il teaser, presentato come sorpresa per i telespettatori del Big Game, ha già scatenato l’entusiasmo dei fan per lo stile vintage, le atmosfere anni ’70 e le citazioni cinefile, tra cui un curioso riferimento visivo al Big Kahuna Burger. Di cosa parla il teaser e come è costruito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Durante il Super Bowl, Netflix ha lanciato un trailer a sorpresa del sequel di ‘C’era una volta a… Hollywood’.

Brad Pitt torna a interpretare Cliff Booth in un sequel che nessuno si aspettava.

Primo trailer di 'Le avventure di Cliff Booth': Brad Pitt torna nel mondo di 'C'era una volta a Hollywood'Durante la finale del Super Bowl è stato trasmesso uno dei teaser cinematografici più attesi dell'anno: Brad Pitt ritorna con lo spin-off diretto da David Fincher, con easter eggs e riferimenti all'un ...

Le avventure di Cliff Booth: il primo teaser trailer riporta Brad Pitt nel 1969 sulle note di Peter GunnIn occasione del Super Bowl, arrivano le prime immagini del sequel di C'era una volta a... Hollywood, scritto da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher. comingsoon.it

